Как в Керчи добывают песок для моста (фото)

На окраинах Керчи добывают песок для строительства Керченского моста. На месте работает спецтехника.

В Керчи, недалеко от завода «Залив», под руководством ООО «Крымская инвестиционная компания» развернулась добыча песка для строительства Керченского моста.

На месте работают экскаваторы и два землесосных снаряда, которые рыхлят породу под водой и транспортируют пульпу в гидроотвалы.

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Плавучая землесосная установка предназначена для выемки горной массы, находящейся под слоем воды в естественных или искусственных водоёмах и транспортировки её на отвалы, обогатительные установки или в промежуточные ёмкости.

Напомним, строительство Керченского моста идёт полным ходом. Мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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