Как в Керчи «кидают» на зарплату

Так уж повелось, что с работой в городе у нас зачастую сложно. И проблема не в отсутствии вакансий, скорее наоборот, доски объявлений и газетные полосы пестрят объявлениями, порой сомнительного содержания вроде «Хочешь работать – тебе к нам», или «Простая работа на 3-4 часа». Проблема зачастую в работодателях.

Интернет-форумы пестрят сообщениями от раздосадованных керчан, которые, либо от безысходности, либо, соблазнившись на достойную заработную плату, на своей шкуре почувствовали, что такое быть обманутыми. В основном проблема у всех одна и та же: либо не заплатили вообще, либо заплатили, но намного меньше, чем обещалось, либо заработанные деньги приходилось буквально «выгрызать» у работодателя.

Читая паблики Керчи, уже третий раз за неделю натыкаемся на негативные отзывы. К примеру, пользователь, пожелавшая остаться анонимом, рассказала о трудоустройстве на склад-магазин непродовольственных товаров (домашний трикотаж). Сулят вам по началу «золотые горы», ну а если не горы, то не самую плохую для нашего города зарплату – 20000-30000 рублей (у продавца-консультанта). Плюс официальное трудоустройство.

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Однако, оказывается, что если устраиваться в фирму именно официально, то о зарплате в 20000 и речи идти не может, минимальный оклад без процентов, премий и прочих радостей жизни. Если же работать там неофициально, то все равно у вас будет «минималка», правда к этому прибавится еще процент от продаж. Причем, на вопрос об этом самом проценте (а точнее его размере) принимающая на работу сторона умалчивает, мол вот устроитесь к нам – тогда и увидите.

Естественно, в такой ситуации, речь о 20-30 тысячах в месяц идти не может. Как и об отпуске.

Но самое интересное начинается в день выдачи зарплаты. С вас «автоматом» снимают три тысячи рублей. Мотивируют это тем, что если в предстоящей ревизии будет недостача, то вам в любом случае ее необходимо перекрывать. А если ее не будет – то деньги вам вернут, но, как пишет автор поста, стопроцентной уверенности в возврате денег у нее нет.

Не лучше обстоят дела и в области судостроения. На этот раз в прицел попала фирма, отправляющая людей на работу вахтенным методом. Пользователь в непечатной форме отзывается о работе, которую предлагает данная организация.

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Суть в том, что эта фирма предлагает работу вахтенным методом в Тюменской области. Зарплату обещают порядка 90 тысяч рублей в месяц. Однако, по факту, оказывается, что условий для проживания там практически нет, а работать вы будете за 130 рублей/нормочас. Пользователь отмечает, что эту норму еще надо выполнить.

«Бывало за день на 3 баржи перетягивались, чтобы 3 кницы заварить…Одна кница — 0,25 норма часа, вот и посчитайте», — говорит он.

Но даже те деньги, которые людям удалось заработать, в полном объеме выплачены не были. Мол ждите. Сам пользователь отмечает, что завод дает фирме объем работ по 280р\час, а куда уходит разница, остается загадкой.

В черном списке оказался и один из керченских магазинов одежды. Бывшая сотрудница магазина жалуется на хозяйку, утверждая, что из-за последней, больше месяца, никто там не задерживается. Аргументируется это тем, что мало того, что не выплачивается зарплата, так еще и виноват во всем продавец. Автор поста отмечает, что сделать выручку в 30 тысяч рублей в день, очень тяжело, поскольку в магазин практически не заходят покупатели. А не заходят покупатели именно из-за продавца. Конечно, обычно в споре каждая из сторон считает себя правой, но учитывая «добросовестность» некоторых работодателей, есть основания доверять именно пострадавшей стороне.

Эти случаи не единичны. Так кто же виноват в том, что людей в Керчи «кидают» на зарплату: недобросовестные работодатели, или сами люди, которые в погоне за большими деньгами пренебрегают официальным трудоустройством и тем самым лишают себя какой-либо юридической защиты (а недобросовестные работодатели этим впоследствии пользуются)? Вопрос остается открытым.

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