Как в Керчи называют детей: самые необычные варианты

Ежедневно в Керчи становится на несколько новорожденных больше. В целом в апреле в Крыму зарегистрировано рождение 1 тыс 493 детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

По данным ведомства, наиболее популярными сали следующие мужские имена: Максим, Александр, Иван, Даниил, Дмитрий, Роман, Илья, Лев, Владимир, Дамир, Риза.

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А для девочек родители выбирали следующие имена: София, Дарья, Алиса, Анастасия, Ксения, Ирина, Нияра, Камила, Злата, Фериде, Вероника, Варвара.

Важно, что самыми необычными вариантами имен для новорожденных в Керчи стали — Фотий, Ануфрий, Ислам, Яролика, Глафира.

Также в Крыму за месяц родилось 18 двойняшек.

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