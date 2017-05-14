Как в Керчи называют детей: самые необычные варианты

Ежедневно в Керчи становится на несколько новорожденных больше. В целом в апреле в Крыму зарегистрировано рождение 1 тыс 493 детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.
По данным ведомства, наиболее популярными сали следующие мужские имена: Максим, Александр, Иван, Даниил, Дмитрий, Роман, Илья, Лев, Владимир, Дамир, Риза.
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А для девочек родители выбирали следующие имена: София, Дарья, Алиса, Анастасия, Ксения, Ирина, Нияра, Камила, Злата, Фериде, Вероника, Варвара.
Важно, что самыми необычными вариантами имен для новорожденных в Керчи стали — Фотий, Ануфрий, Ислам, Яролика, Глафира.
Также в Крыму за месяц родилось 18 двойняшек.
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