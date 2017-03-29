Как в Керчи отметили День театра

В прошлую субботу, в преддверии Международного дня театра журналисты KerchINFO.com встретились с известным керченским режиссёром и постановщиком Анатолием Гершзон.

В понедельник, 27 марта по всему миру отметили замечательный праздник — День театра. Это интернациональный профессиональный праздник всех работников театра, который традиционно проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Многие деятели культуры, театралы и простые жители Керчи давно призывают руководство города и отдел культуры к созданию любительского театра, который в будущем мог бы стать профессиональным. Но увы, пока всё безрезультатно. Представители вышестоящих организаций отвечают, что в Керчи театральная деятельность не востребована, и местным жителям достаточно гастрольных выступлений приезжих театров. На протяжении многих лет этот вопрос застыл и не двигается с места.

Театральная жизнь Керчи ожила с возвращением на Родину керченского режиссёра Анатолия Ихиловича Гершзон. По приезду его домой, в городе наконец-то появилась взрослая театральная труппа.

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«С детскими театральными коллективами в Керчи полегче: их существует несколько, а вот взрослых – официально нет вообще. То, что сегодня происходит и ставится на керченской сцене, делается исключительно своими силами. Нам удалось что-то предпринять, что-то сделать, и мы занимаемся тем, что любим. Это всё исключительно общественная нагрузка, мы делаем это по собственной инициативе на добровольных началах», — рассказывает Анатолий Ихилович.

Сейчас Анатолий Гершзон официально является руководителем детской театральной студии «Лицедей». Но параллельно работает со своей взрослой труппой и совсем маленькой группой из детского сада. В запасе у режиссёра уже есть несколько поставленных спектаклей, многие — в работе и в планах на будущее.

Напомним, что в понедельник весь мир отметил интернациональный праздник — День театра. Благодаря работникам культуры КДК «Корабел», режиссерам Анатолию Гершзон и Марине Тарасовой, этот праздник не прошёл мимо Керчи. В преддверии праздника, в воскресение, 26 марта, керчане смогли насладиться спектаклями «Три загадки Турандот» и «Золушка».



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