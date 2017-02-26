Как в Керчи отпраздновали Масленицу

В последний день масленичной недели выдалась теплая и солнечная погода, а в центре города царит по-настоящему праздничная атмосфера. Керчане празднуют Масленицу, провожая зиму и встречая весну.

Сегодня, 26 февраля на центральной площади города состоялись народные гуляния, приуроченные к древнему славянскому празднику Масленице. В последнее воскресение зимы, многие керчане отложили все свои дела на потом и пришли на главную городскую площадь, чтобы принять участие в веселых хороводах, конкурсах, посмотреть праздничный концерт.

На центральной площади города раскинулась праздничная ярмарка, на которой керчане могут попробовать выпечку и блины на любой вкус, а также приобрести изделия ручной работы от керченских мастеров. Председатель Керченского горсовета Лариса Щербула лично угощает жителей и гостей города пряничными изделиями. В центре города также работают аттракционы «Веселая карусель» и проходит праздничная городская акция «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».

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Празднование древнего славянского праздника в Керчи началось с театрализованного открытия, которое прошло под лозунгом — «Масленицу провожаем – весну красную встречаем!».

Празднование Масленицы в Керчи по традиции закончилось сожжением чучела. Напомним, что в народе принято считать, что выполнением этого обряда люди провожают зиму и встречают весну, а также символически избавляются от напастей и бед, призывают успех во всех делах и хороший урожай.

Празднование Масленицы в Керчи Сегодня на площади имени Ленина в рамках народных гуляний жители и гости города смогли принять участие в русских забавах и народном караоке, насладиться праздничным концертом с участием керченских творческих коллективов,...

Масленица — один из самых древних и веселых праздников подходит к своему завершению. Но его празднование в Керчи ещё не закончилось.

Сегодня жителей и гостей города ещё ожидает народное караоке, которое будет проходить с 14:00 до 16:00 на центральной площади. В виде семейного праздника Масленицу отметят в диско-холле «Камелот», где гостей ожидает много игр, веселых конкурсов с Натальей Пушиной, сожжение чучела и много всего другого!

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