Как в Керчи прошёл День освобождения

День освобождения Керчи уже прошёл, но эмоции остались. События минувших лет, которые оставили след в истории Керчи поражают даже спустя более 70 лет. Подвиг и мужество героев сложно переоценить.

Вчера, 11 апреля, традиционно в сквере Славы к Вечному огню все желающие возложили цветы. Это не только дань советским солдатам, но и безмолвное ворожение глубокой благодарности за мирное небо над головой сегодня.

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На торжественном мероприятии присутствовали и представители руководства города.



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