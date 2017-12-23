Как в Керчи прошёл парад Дедов Морозов? (Видео)

Сегодня в наш город вихрем ворвалась праздничная атмосфера. Такого количества повелителей холодов и вьюг в Керчи точно не было, однако было совсем не холодно – керчане согревались весёлыми танцами, хороводами и бодрящим настроением.

Самое интересное, что все эти Деды морозы – на велосипедах, квадроцикле, бумажных лыжах, с камерой и мешками подарков, собака – Дед мороз, снегурочки, баба-яга и другие сказочные персонажи – не профессиональные актёры, а простые керчане с хорошим чувством юмора.

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С главной сцены доносились пожелания и поздравления, возле сцены кружились хороводы, за памятником Ленина гремел салют, ёлка сверкала огоньками – сотни горожан заряжались праздничной атмосферой.

Смотрите видео от КерчьИНФО, в нём всё, о чём мы написали, и даже немножко больше ;)

Парад Дедов Морозов в Керчи видео

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