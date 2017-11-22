Как в Керчи реагируют на коммунальные проблемы горожан?

Коммунальные службы города оперативно и результативно решают вопросы горожан, по итогам вчерашнего выездного приёма начальника управления ЖКХ в Керчи Вячеслава КАРПОВА. Правда, при этом недостаточно друг друга информируя.

Как рассказал журналистам КерчьИНФО Вячеслав Олегович, сегодня поручения по обращениям горожан были переданы управляющим компаниям. Проблема с отоплением решается в доме №5 по улице Степана Разина, также по вопросам жильцов дома №18 по улице Олега Кошевого сегодня устраняется протекание кровли. Вячеслав Карпов отметил, что до жильцов дома дозвониться не удалось, решение этой проблемы возложили на КП Аршинцево.

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Как рассказал директор управляющей компании Эдуард ЗАДОРОЖНЫЙ, на адрес сегодня в полдень были направлены главный инженер и начальник ЖКХ: «У нас, как мне сказали в доме 18 кв. 81 квартира проверена. Непосредственно предприятие «Дельта» проводило осмотры, у нас есть подпись жильца. Жалоба была на проверку дымовентканала».

По протеканию кровли информация к начальнику КП Аршинцево не поступала: «Вчера мне сказали про дымовентканал, я сегодня её отработал. У кого есть жалобы, пусть обратится к нам, мы поможем. Может быть по итогам поездки есть какая-то дополнительная информация, но главный инженер направлен туда для более детального выяснения ситуации. Мы в свою очередь отрабатываем всю информацию оперативно».

Дополнительная информация оказалась на странице социальной сети Facebook главы Администрации Керчи Сергея БОРОЗДИНА. В записи сказано, что проблема протекания крыши по улице Олега Кошевого 88 оперативно решена.



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