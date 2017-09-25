Как в Керчи реализуется проект «Карта убитых дорог»

В Крыму завершилась вторая волна акций по популяризации проектов Общероссийского народного фронта. В течение нескольких недель активисты лично беседовали с крымчанами (в том числе и с керчанами) на улицах и рассказывали, как обычный житель может повлиять на ситуацию с работой социальных учреждений, как донести до властей свое мнение о необходимости приоритетного ремонта дорог.

Каждая из этих тем легла в основу трёх проектов движения. Однако, проект «Карта убитых дорог», наверное, наиболее популярен. На карте сайта можно отметить дороги любого города, которые находятся в плохом состоянии. Отмечая дорогу на карте и формируя ее рейтинг посредством голосования за нее на сайте, вы сможете повлиять на включение дороги в планы ремонта – говорится на сайте ОНФ (именно на основе народного рейтинга определяется очерёдность ремонта дорог).

На данный момент на карте Керчи отмечено 185 дорог, 70 км – числятся «убитыми» дорогами, над строчкой «в планах ремонта» – цифра «ноль», ямочный ремонт проходит на 7-ми городских дорогах. Самой «убитой» по рейтингу сайта горожане считают Разъездную улицу .

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Летом, когда ОНФ подводил промежуточные итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Крыму, наибольшее количество дорог, находящихся в плохом состоянии, было нанесено жителями Симферополя и Керчи.

Керчане начали отмечать дороги на карте сайта в феврале этого года, интересно, когда закончат?

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