Как в Керчи ремонтируют ночью дороги (видео)

В Керчи продолжается ремонт дорог. Центральные улицы ремонтируют в ночное время суток.

В городе активно ремонтируют проезжую часть. В данный период уже снят асфальт по улице Ерёменко, продолжаются работы по улице Карла Маркса.

В связи с этим часть дороги остаётся перекрытой. Работы проходят в ночное время суток, когда поток машин существенно меньше: с 19:00 до 7:00.

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Подрядчиком выступает ООО «Крым Магистраль Строй». Это компания уже не раз предоставляла дорожно-ремонтные услуги в Керчи: дорога на Керченскую паромную переправу, а также ремонт дорожного покрытия на кольце в районе Автовокзала.

После окончания работ по улице Карла Маркса, рабочие переместятся на Шлагбаумскую площадь.

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