Как в Керчи забыли отметить 23 февраля

Вчера, 23 февраля, вся Россия отмечала День защитника Отечества. Керчане тоже собирались отпраздновать этот всенародный праздник, но, увы, чуда не случилось. Такого стыда за свой город керчане не испытывали уже давно. Многие жители и гости города возмущены тем, как в Керчи «подготовились» к этому празднику.
Вот что написала в редакцию одна из читательниц сайта КерчьИНФО: «Я новый житель Керчи, живу здесь с мая месяца… Вот и сегодня — 23 февраля. Ищу, смотрю, где же можно увидеть праздник??? А нигде!!! Руководству видимо не до народа, не до ребят служивых!!!»
Накануне многие керчане пытались узнать, где и как в Керчи можно отпраздновать государственный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Но к большому огорчению, Керчь просто отказалась от праздничных мероприятий. Кроме концерта, состоявшегося 22 февраля в ДК «Корабел», и салюта, который организовали артиллеристы подразделений Южного военного округа, керчане больше ничего не увидели.
Нужно отметить, что даже время салюта не было известно точно, так как из-за погодных условий салют мог состояться в промежутке времени от 21 до 22 часов 23 февраля. Естественно, мало кто из горожан собрался в центре города, чтобы увидеть редкие залпы салютных орудий с Генмола.
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Почему самый «мужественный» праздник в году был благополучно забыт руководством города и общественными организациями Керчи? 23 февраля в городе не было даже формальных мероприятий: ни традиционного возложения цветов, ни парадов, ни патриотических акций, ни показательных выступлений — ничего этого керчане не увидели.
Если сравнить празднование Дня защитника Отечества в Керчи с другими городами России, то аж слёзы на глаза наворачиваются. Вчера во многих городах России 23 февраля отметили масштабными народными гуляньями, праздничными парадами, возложением цветов к Вечному огню. После всего увиденного, такая обида берёт за Керчь, учитывая, что наш город носит статус города-героя. Получается, что герои Керчи забыты и никому не нужны…?
В свою очередь, редакции KerchINFO.com, поздравляет всех с прошедшим праздником Днём защитника Отечества, всех керчан, кто в разные годы защищал наш город, и тех, кто сейчас оберегает наш спокойный сон. Спасибо Вам за мужество, храбрость и отвагу!