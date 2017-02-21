Как выбрать ботинки роликовых коньков?

Как выбрать ботинки роликовых коньков?
Февраль 21 18:48 2017

Роликовые коньки являются популярным на сегодняшний день спортивным приспособлением. На них катаются как взрослые, так и дети. Значительный ассортимент изделий в магазинах затрудняет выбор. Чтобы правильно купить детские ролики, а также взрослые модели, необходимо изучить нижеприведенные нюансы. Важным элементом приспособления является ботинок.

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При приобретении роликов следует учитывать, какие бывают варианты:

  • Жесткие. Как правило, бывают пластиковыми. Внутри имеется сапожок, который можно, если это требуется, вытаскивать и просушивать. Также их реально постирать. У подобных моделей качественная поддержка сбоку, однако имеется риск натереть ноги.
  • Мягкие. Также являются пластиковыми, однако материал выбирается облегченный. Сапожок здесь не вынимается, так как изделия прекрасно вентилируются. Однако боковая поддержка гораздо слабее, нежели у предыдущих моделей.

При выборе роликов следует принимать во внимание и физические данные того, кто будет ими пользоваться. Если вес и рост катающегося велики, подойдут коньки с жесткими ботинками. Ведь мягкие модели не выдержат значительной нагрузки на протяжении длительного времени. Можно также приобрести варианты, которые называются «фрискейт». Они предназначены для больших нагрузок в течение продолжительного периода.

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В любом случае, в ботинке должен находиться удобный сапожок, который полностью защищает ногу от натирания и повреждений. Вышеприведенные нюансы помогут вам правильно выбрать ролики для различных пользователей и случаев.



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