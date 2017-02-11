Как выбрать одежду мужчине

Когда дело доходит до выбора одежды, большинство мужчин предпочитает не заморачиваться. Лишь бы было удобно, носилось подольше и выглядело симпатично. Это конечно всё так, но даже здесь есть свои нюансы, и выбрать что-нибудь «с наскоку» бывает не так-то просто. Статья будет полезна всем: как обычным парням, которые просто более-менее за собой ухаживают, так и тем, кто подбирает одежду чуть ли не под цвет глаз (хотя этим ребятам лучше было бы читать материалы для женщин).

Начнем с телосложения.

Существует 3 базовых типа телосложения:

Эктоморф. Обладатели такой фигуры имеют худощавое, высокое тело. Чаще всего узкие плечи (хотя бывают и исключения).

Эндоморф. Это приземистые, упитанные мужчины, у которых частенько «на бору» имеется пивной животик.

Мезоморфы. Нечто среднее между двумя первыми. Здесь имеются широкие плечи и развитая мускулатура. Такие люди чаще всего обладают средним ростом и довольно стройной фигурой.

Так вот, к чему мы собственно говорим об этих типах. Под каждый тип есть свои варианты одежды, которые лучше всего подходят именно для них. Например, для высоких эктоморфов с узкими плечами существуют специальные костюмы, которые позволяют визуально расширить плечи. Такие вещи им идут. Часто у них еще и тонкие ноги, и здесь у вас есть два варианта: зауженные штаны с подворотами (только не носите такое зимой, пожалуйста) и, наоборот, варианты, позволяющие визуально сделать ноги более массивными.

Мезоморфам идет практически всё. Это наиболее удобный тип телосложения, и владельцы такого тела – настоящие счастливчики. Они могут с одинаковым успехом носить как деловые костюмы, так и легкие, спортивные варианты. Обычно таким людям ничего не нужно скрывать, а только подчеркивать широкие плечи, мощные руки, развитые грудные мышцы и т.п.

Эндоморфам тяжелее всего. Приземистость наряду с присущей большинству полнотой – это особенности, которые часто хотят скрыть. Пиджак на распашку и свободная футболка, к примеру, позволяют скрыть небольшой животик. Свободная одежда больших размеров преследует ту же цель. Впрочем, не всегда понятно, почему люди пытаются скрыть такие свои особенности. Иногда небольшой животик является своего рода символом статуса, и женщины это прекрасно знают. Конечно, отращивать его стоит хотя бы после 22 лет, раньше – не вариант. Итак, для эндоморфного телосложения подходят такие варианты одежды:

пиджаки на распашку;

широкие шорты;

свободные рубахи;

длинные футболки;

спортивные штаны;

куртки с четким силуэтом;

деловые костюмы.

Если бедра достаточно широкие, то нужно брать такую одежду, которая визуально поможет расширить плечи. Благодаря этому создается ощущение баланса и правильной симметрии. Огромный выбор мужской одежды можно посмотреть здесь: http://chia.ua/catalog/men.

Удобство прежде всего

Главное, что хочется сказать – не стоит вестись на пропаганду мужской моды. Чтобы одеваться стильно, не обязательно бегать в магазин за каждой «трендовой» вещью, достаточно лишь понять, какой именно стиль подходит лично вам, и наполнить вещами такого рода свой гардероб. Как показывает история, классические вещи – лучший вариант для мужчин. Никогда не выходят из моды, всегда пользуются спросом и отлично идут всем трем типам телосложения.

Отличным и удобным вариантом на сегодняшний день являются джинсы (узкие или классические – выбирать вам) и, к примеру, футболка поло. Это своего рода классика, только в современной интерпретации. И да: не покупайте джинсы с украшениями, нашивками, дырками и т.п. ерундой. Пусть этим занимаются неформалы и модники. Настоящие мужчины предпочитают исключительно классику.

Советы по выбору качественной одежды

Основная проблема в выборе одежды состоит в том, что вы можете прийти в брендовый магазин и купить за большие деньги некачественную футболку, которая уже после 3-5 стирок будет похожа на тряпку. А можете пойти в секонд-хенд и купить там действительно качественную, надежную футболку, которая попадет в категорию любимых на несколько лет. Вот тут проблема, потому что на одежду надо смотреть не через призму бренда, а по факту:

надежность швов (а также аккуратность и незаметность);

качество ткани (лучше всего натуральные вещи из хлопка, коттона, льна, вельвета, фланели и т.п.).

Если одежда с принтом, то здесь еще надо обращать внимание на способ принтования. Так, лучше всего шелкография – такой принт держится больше 10 стирок, а вот цифровая печать намного хуже в этом плане. Да и качество изображения у трафаретной печати значительно выше.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

