Как выглядит Керчь с Керченского моста

Керченский мост продолжает будоражить умы россиян. Каждая новая установленная опора и забитая свая вызывает интерес не только жителей России, но и ближнего зарубежья.

В сети Интернет можно найти большое количество фотографий Керченского моста как с таманской стороны, с керченского берега, так и с самой стройки. Однако, мало кто видел, как выглядит Керчь со стройки века.

Данное фото сделано со строительной площадки, которая находится ориентировочна на 8 километре моста в Крым (всего будет 19 км).

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С этого расстояния Керчь видно ещё не отчётливо, лишь некоторые силуэты, вышки и крыши домов. Однако керчанин без труда сможет понять, что это один из районов города — «Семь ветров».

Больше фото и видео с моста можно найти на сайте KerchINFO.com.



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