Строительство домов для переселенцев выходит на финишную прямую. Строители уже принялись за работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории.

На данный момент рабочие подгоняют отметки подъездов, детских площадок, заездов и парковок. Также в домах идут работы по фасадной отделке и строительству подпорной стены.

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Как ранее сообщал сайт KerchINFO.com, для переселенцев с ул. Цементная Слободка, которые попали в санитарную зону Керченского моста, строят два трёхэтажных дома. Дата введения в эксплуатацию домов неоднократно переносилась. Так, сначала планировалось начать переселение людей в новые квартиры в ноябре 2016, потом в декабре прошлого года. Теперь чиновники обещают начать переселение керчан 25 февраля 2017 года.

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