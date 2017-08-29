Как закрепляют железнодорожную арку Керченского моста. ВИДЕО

В Керченском проливе подходит к завершению сложнейшая операция по транспортировке и установке железнодорожной арки Керченского моста. В данный период идёт процедура закрепления конструкции на проектной высоте. Процесс транспортировки и установки железнодорожной арки Керченского моста вышел на финишную прямую. Мостостроители закрепляют конструкцию.

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Операция длилась порядка 14 часов, то есть операция прошла в штатном режиме, и арка находится в проектном положении. На данный момент идет установка ветровых связей, то есть устройств, которые закрепляют арку. После завершение этого этапа будет открыто судоходство.

Отметим, операция считается завершенной тогда, когда арка позиционирована и раскреплена к опорам.

Видео — Информационный центр «Крымский мост»

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