Какая погода ждет керчан

Грядущие выходные в нашем городе опять не порадуют солнечной погодой. В субботу, 8 апреля утром пройдет дождь, к обеду он закончится, но будет пасмурно до самого вечера. Температура воздуха будет колебаться от +6 +8 градусов ночью, до +10 +11 градусов днем. Ветер преимущественно юго-западный, 6-8 м/с.

В воскресенье, 9 апреля дождь будет идти в течении всего дня. Температура воздуха ночью составить +7 +8 градусов, днем +10 +11. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.

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Атмосферное давление на выходных составит 756-764 мм ртутного столба. Информация предоставлена сайтом GISMETEO.RU



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