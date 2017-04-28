Какие дороги в Керчи планируют ремонтировать

Администрация Керчи обнародовала перечень мероприятий по ремонту дорог общего пользования на первую половину 2017 года. Согласно данного плана, к 1 сентября 2017 года в Керчи будет отремонтировано более 35 км2 проезжей части.

Так, первый этап ремонтных работ начнётся уже в понедельник. С 1 мая по 1 июля будет производиться текущий ремонт (частичный ремонт дорожного полотна) на следующих улицах: Вокзальное шоссе, Пирогова, Кирова, Самойленко, Толбухина, Правды, Фурманова, Горького, Ворошилова, Гагарина, Щорса. Будет исправлено 1 км2 дорожного полотна.

С 15 июня по 1 августа будет проходить ремонт сразу на трёх участках города:

— Ремонт автомобильной дороги ул. Еременко (от перекрёстка ул. Кирова до кольца автовокзал), где будет отремонтировано 4,8 км2.

— Ремонт автомобильной дороги ул. Шлагбаумская площадь (до примыканий ул. Чкалова, ул.Пирогова, ул. Шлагбаумская), где планируют исправить около 2,4 км2 дороги.

— Ремонт автомобильной дороги ул. К.Маркса (от перекрёстка ул. Самойленко до перекрёстка ул. Кирова), где намерены отремонтировать около 4,6 км2.

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Также будет нанесена разметка на пешеходных переходах (вблизи учебных заведений, и массового пересечения дорожного полотна, пластик).

Более того, согласно данным управления «Единого заказчика», летом «доберутся» и до ул. Мирошника, которая уже длительный период времени остаётся одной из самых разбитых в городе. Планируется ремонт почти 12 км2 от перекрёстка ул. Еременко до перекрёстка ул. Котовского.

Будет также произведён ремонт автомобильной дороги ул. 12 Апреля (от перекрёстка ул. Пушкаренко до Интерната для детей сирот) и текущий ремонт проезжей части по следующим улицам(частичный ремонт дорожного полотна): Шоссе Героев Сталинграда, Орджоникидзе, Вокзальное шоссе, Ульяновых, Л.Толстого, Нижне-Садовая, Комарова, Буденого, Карташова, Новокарантийный переулок, Кокорина, Циолковского, Фрунзе, 1-й Пятилетки, Святого Апостола Андрея Первозванного, Аджимушкайское шоссе, Полевая, Горбульского, Дмитрия Глухова.

Важно отметить, что согласно информации, предоставленной управлением «Единого заказчика», на ремонт всех выше перечисленных участков дорог будет потрачено около 64 миллионов рублей. Исходя из этого, методом несложных арифметических вычислений, получается, что ремонт одного квадратного метра дорожного полотна стоит около 2 тысяч рублей.

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