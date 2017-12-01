Какие перемены наступят в России с 1 декабря?

Каждое время года несёт с собой какие-то перемены в социальной жизни общества. С приходом зимы вступают в силу новые законы.

Информация для автовладельцев и домовладельцев (а также землевладельцев, «гаражевладельцев», «яхтовладельцев»): если вы до начала зимы (конкретно до 1 декабря) не заплатили налог на имущество и земельный налог за прошлый год, с завтрашнего дня к сумме налога будут прибавляться пени. Неуплата всей задолженности может привести к судебному разбирательству и запрету на зарубежные выезды. Если вы не согласны с назначенной суммой, для вас новость получше – обращаться в налоговую инспекцию по поводу возврата лишних платежей можно в течение трех лет с этого момента, а не одного месяца, как было до этого.

Автомобилисты, которые с 1 декабря поменяли резину на зимнюю шипованную, а наклейку Ш не наклеили – получат штраф. Поправки в ПДД внесли ещё в апреле. Сегодня они заработают. Возможно, для Керчи это не актуально (зачем шипы в Керчи, но вдруг).

В КРЫМУ! Сотрудники ГИБДД с 1 декабря будут штрафовать крымчан за несвоевременную сезонную смену колёс.

Участники массовых ДТП могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Раньше обращаться к страховщикам водители могли, в случае если в ДТП приняли участие не больше двух автомобилей. С 1 декабря это ограничение снимается.

Для не автомобилистов:

Общественный транспорт с 1 декабря по инициативе Минтранса начнут перед каждый рейсом проверять: работу всех систем, включая рулевую и тормозную, будут специальные контролеры. Результаты предрейсового контроля будут заносить в специальный журнал.

В КРЫМУ! Для пассажиров железнодорожного транспорта:

Крымская железная дорога переходит на зимний график. Сокращение в пути всех поездов в сумме составляет 4 часа. Это означает, что на всех направления сократилось время следования на 5-25 минут. Новое расписание – здесь.

Для мясоедов:

Временно прекратятся поставки мяса (свинины и мяса крупного рогатого скота) из Бразилии. Как отмечают в Россельхознадзоре, в иностранном мясе обнаружили запрещённые стимуляторы роста. Когда запрет снимут – неизвестно. По мнению экспертов, Бразилия является крупнейшим поставщиком мяса на российский рынок, поэтому есть опасность подорожания мяса.

Для жителей многоквартирных домов:

Минстрой РФ с 1 декабря начнётся пересчитывать стоимость работ по капитальному ремонту. В ведомстве рассчитывают, что таким образом его стоимость удастся сделать более прозрачной, а управляющим компаниям будет сложнее наживаться на этой строке в счетах за ЖКХ.

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Для строительных компаний:

С 1 декабря строительные компании должны будут указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве дополнительные параметры: заложенные в смету цены на материалы, оборудование, элементы конструкции, а также на использование строительной техники и оплату труда рабочих. А также – данные о тарифах на грузоперевозки по железной дороге. Предполагается, данные меры ужесточат контроль за повышение цен на строящееся жилье.

Для медиков:

Клиники и больницы, получившие общую медицинскую лицензию по направлению «акушерство и гинекология», больше не смогут производить аборты. 1 декабря вступает в силу постановление правительства, принятое еще в декабре 2016-го. По нему, оказывать такие услуги смогут только медицинские учреждения, которые получили специальную лицензию. В Минздраве рассчитывают таким образом наладить учет клиник, оказывающих подобные услуги.

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