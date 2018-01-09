Какие перемены ждут российских автомобилистов в 2018 году?

Новый год всегда приносит изменения в законодательство, тарифы и в оформление социальных выплат.

Сегодня мы расскажем о том, что ждёт российских автомобилистов в 2018 году: так, любителям вождения придётся столкнуться на дорогах с новыми дорожными знаками и ужесточением штрафов, заправочные станции удивят ростом цен на бензин, а Госавтоинспекция вместо бумажных ПТС будет выдавать нечто другое…

Изменения для автомобилистов в 2018 году

дважды в год на 50 копеек будут повышаться акцизы на бензин и дизельное топливо. Все вырученные средства пойдут на дорожное строительство (в том числе и на стройку трассы «Таврида»)

появятся новые дорожные знаки ( в том числе – сезонные)

фиксировать нарушение правил ПДД может любой, с помощью специального мобильного приложения «Народный инспектор». Отправленные видео будут рассматривать сотрудники ГИБДД

за «опасное» вождение придётся заплатить штраф. В список «опасных», в том числе вошли манёвры – отказ уступить дорогу ТС, имеющему преимущество при движении, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение и др.

на смену бумажным ПТС с июля 2018 года придут электронные, которые будут хранится в специальной базе ГИБДД, автовладельцам будут выдавать пластиковые карты с чипом. Владельцы бумажных ПТС, не желающие менять паспорт транспорта на электронный, смогут до конца срока эксплуатации транспорта пользоваться старыми документами

придут электронные, которые будут хранится в специальной базе ГИБДД, автовладельцам будут выдавать пластиковые карты с чипом. Владельцы бумажных ПТС, не желающие менять паспорт транспорта на электронный, смогут до конца срока эксплуатации транспорта пользоваться старыми документами ужесточение техосмотра. Без реальной проверки автомобиля теперь автовладельцы не смогут получить диагностическую карту. Процедуру прохождения техосмотра будут фиксировать на фото- и видео- устройства. За не пройденный техосмотр или поддельную диагностическую карту нарушители будут платить штраф в размере – 800 рублей

Без реальной проверки автомобиля теперь автовладельцы не смогут получить диагностическую карту. Процедуру прохождения техосмотра будут фиксировать на фото- и видео- устройства. За не пройденный техосмотр или поддельную диагностическую карту нарушители будут платить штраф в размере – аварии и ДТП будут оформлять с помощью системы ЭРА ГЛОНАСС: время, место аварии, скорость автомобиля в данном случае будет определяться значительно быстрее и точнее. Кроме этого с помощью такой системы можно будет вызвать аварийного комиссара или запросить доставку топлива в ТС

государственная пошлина на получение водительских прав подорожает в полтора раза – 3000 рублей. Стоимость свидетельства о регистрации ТС повысится в три раза до 1500 рублей

подорожает в полтора раза – Стоимость свидетельства о регистрации ТС повысится в три раза до 1500 рублей штрафы на тонировку с этой весны увеличатся в 3 раза до 1500 рублей , за повторное попадание с тонировкой – штраф в 5000 рублей

с этой весны увеличатся в 3 раза до , за повторное попадание с тонировкой – штраф в 5000 рублей штрафы для пешехода – 2500 рублей

– штраф за нарушение ПДД на железнодорожном переезде увеличится в 10 раз в середине следующего года (если примут законопроект) – до 5 000 рублей, при повторном нарушении – до 10 000

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

