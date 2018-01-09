Какие перемены ждут российских автомобилистов в 2018 году?

Какие перемены ждут российских автомобилистов в 2018 году?
Январь 09 09:40 2018

Новый год всегда приносит изменения в законодательство, тарифы и в оформление социальных выплат.

Сегодня мы расскажем о том, что ждёт российских автомобилистов в 2018 году: так, любителям вождения придётся столкнуться на дорогах с новыми дорожными знаками и ужесточением штрафов, заправочные станции удивят ростом цен на бензин, а Госавтоинспекция вместо бумажных ПТС будет выдавать нечто другое…

Изменения для автомобилистов в 2018 году

  • дважды в год на 50 копеек будут повышаться акцизы на бензин и дизельное топливо. Все вырученные средства пойдут на дорожное строительство (в том числе и на стройку трассы «Таврида»)
  • появятся новые дорожные знаки ( в том числе – сезонные)
  • фиксировать нарушение правил ПДД может любой, с помощью специального мобильного приложения «Народный инспектор». Отправленные видео будут рассматривать сотрудники ГИБДД
  • за «опасное» вождение придётся заплатить штраф. В список «опасных», в том числе вошли манёвры – отказ уступить дорогу ТС, имеющему преимущество при движении, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение и др.
  • на смену бумажным ПТС с июля 2018 года придут электронные, которые будут хранится в специальной базе ГИБДД, автовладельцам будут выдавать пластиковые карты с чипом. Владельцы бумажных ПТС, не желающие менять паспорт транспорта на электронный, смогут до конца срока эксплуатации транспорта пользоваться старыми документами
  • ужесточение техосмотра. Без реальной проверки автомобиля теперь автовладельцы не смогут получить диагностическую карту. Процедуру прохождения техосмотра будут фиксировать на фото- и видео- устройства. За не пройденный техосмотр или поддельную диагностическую карту нарушители будут платить штраф в размере  – 800 рублей
  • аварии и ДТП будут оформлять с помощью системы ЭРА ГЛОНАСС: время, место аварии, скорость автомобиля в данном случае будет определяться значительно быстрее и точнее. Кроме этого с помощью такой системы можно будет вызвать аварийного комиссара или запросить доставку топлива в ТС
  • государственная пошлина на получение водительских прав подорожает в полтора раза – 3000 рублей. Стоимость свидетельства о регистрации ТС повысится в три раза  до 1500 рублей
  • штрафы на тонировку с этой весны увеличатся в 3 раза до 1500 рублей, за повторное попадание с тонировкой  – штраф в 5000 рублей
  • штрафы для пешехода2500 рублей 
  • штраф за нарушение ПДД на железнодорожном переезде увеличится в 10 раз в середине следующего года (если примут законопроект)  – до 5 000 рублей, при повторном нарушении  – до 10 000

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