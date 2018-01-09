Какие перемены ждут российских автомобилистов в 2018 году?

Новый год всегда приносит изменения в законодательство, тарифы и в оформление социальных выплат.
Сегодня мы расскажем о том, что ждёт российских автомобилистов в 2018 году: так, любителям вождения придётся столкнуться на дорогах с новыми дорожными знаками и ужесточением штрафов, заправочные станции удивят ростом цен на бензин, а Госавтоинспекция вместо бумажных ПТС будет выдавать нечто другое…
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