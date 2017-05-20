Какие звери следят за строительством Керченского моста

Если еще год назад у кого и возникали вопросы, касательно того, что Керченский мост негативно влияет на окружающую среду, то сейчас эти вопросы сняты окончательно. Ведь теперь у кота Мостика появились соседи, которые хоть и не живут прямо на мосту, но непрерывно следят за его строительством.

Все дело в том, что около смотровой площадке Керченского моста поселилось целое семейство лисов. Их частенько можно заметить, гуляющими в том районе, причем по описанию, лисички разные. Правда знакомиться они не хотят, стараются поскорее скрыться и от глаз и от фотокамер.

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Более того, даже Николай ВАЛУЕВ опубликовал пост Вконтакте, на котором отметил лисье семейство. «Лисья семья рядом со стройкой. Животные дикие. Рядом заповедник. Однако лиски поселились рядом с людьми», – омечает он.

Действительно, со смотровой площадки моста в Крым можно и не такое увидеть. Так, к примеру, к мосту начали подходить дельфины. Пока строители вбивают оставшиеся сваи, дельфины резвятся в воде, и грохот их абсолютно не пугает. Видимо, они таким образом подбадривают мостостроителей, и как и мы с вами, ждут мост.

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