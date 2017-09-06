Каким быть Митридату?

Сегодня я сделал перепост темы, которая меня сильно зацепила! Каким быть Митридату? Вернее площадке на горе Митридат. Тему создал бывший Архитектор города. Как я понял, ему не нравятся сувенирные палатки на Митридате….

Не хочу рассказывать, как все эти палатки, ларьки и магазины в городе получают разрешения…. Кое-кто уже сидит. Но эта тема совершенно иная! Сразу оговорюсь, что к этим палаткам и их хозяевам не имею никакого отношения и даже не знаком с ними! Но тема сама по себе очень актуальная. Какой быть площадке на горе Митридат и каким вообще быть Митридату? Как комментарий мои мысли оказались слишком большими и пришлось делать отдельную публикацию.

Сколько себя помню в общественных и властных структурах города, все время стоял стон и бред по поводу того, как «Сделать Керчь туристической Меккой?» Что только не предлагали…. но никто, ничего не делал конкретного! Помню, как Галина Мазилова (тогда еще работник горисполкома) пригласила меня на совещание по организации очередного «потока» туристов в Керчь…. Присутствовали руководители туристических фирм, музейные работники и еще какие то значимые (для них самих) личности. Я их слушал, слушал, а когда мне дали слово, я высказал все, что у меня накопилось и накипело! И тут понеслось… Со всех сторон на меня накинулись «патриоты» и «Любители истории» города Керчи!

«Да Вы знаете, какую имеют мировую ценность эти камни?» — сурово спрашивали меня, по поводу моих слов, что наши раскопанные городища похожи на кучу замусоренных ям с камнями. Я говорю, что, конечно, для нас они бесценны, но для туристов, которые видели Акрополь Афин и Колизей в Риме, они просто груда камней! И тогда я предложил создать фонд для восстановления и реставрации раскопок в Керчи, куда бы они могли отчислять некие суммы… Как и следовало ожидать, в кабинете повисла тягостная тишина… и больше ни кто не кричал, что «эти камни бесценны»!

После этого я решил сам, вместе со своим краеведческим клубом и театром, показать пример «раскрутки» исторических памятников в Керчи. Составили договор с заповедником, на использование площадки на Пританее, для выступлений перед туристическими группами (а мы там иногда делали свои представления, но практически нелегально), и, договорившись с одной из турфирм, принялись за работу…

Но то ли сезон был плохой, то ли нас попросту «кинули» но ни одной группы нам не привезли! Мы, конечно, расстроились (ведь планировалось, что часть доходов будет пущена на восстановление стен Пантикапея), но раз не получилось в этот раз будем ждать следующего года! Но не тут то было! Мне пришло письмо с заповедника, (тогда было еще старое руководство) где мне предлагалось УПЛАТИТЬ заповеднику кругленькую сумму за использование площадки! Никакие аргументы, что мы там ни разу не выступали, не имели веса! Плати или подаем в суд на взыскание! Вот думаю, помог заповеднику, показал, как надо раскручивать памятники?! Теперь меня раскручивают по полной!

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Было интересно откуда такая сумма вообще появилась? Оказывается, в заповеднике не знали, как «раскручивать» памятники истории, но хорошо умели считать чужие деньги (даже не заработанные)! Они посчитали сколько в городе бывает экскурсий за сезон, умножили каждого туриста на энную сумму(которую мы МОГЛИ бы с них брать) и предъявили иск на ВСЮ эту сумму, даже без учета наших затрат и зарплаты, уж не говоря об отчислениях на реставрацию городищ! Мне чудом удалось выкрутиться из этой истории, и я зарекся больше нет иметь дело с дураками! Но понял, что они до сих пор в силе и любое благое начинание в пользу города и его истории будет встречено в штыки!

Вот и теперь, дело дошло до палаток с сувенирами на горе Митридат! «Место не правильное», «Палатки не те», и «Нужны ли они там вообще?». Да, вы посмотрите на эту площадку! Она похожа на все, что угодно, но не на Центральную точку курортного города! Здесь жизнь должна кипеть, туристы не переводиться, сувениры, рекламирующие город и его историю, ящиками должны раскупаться… но НИКТО для этого НИЧЕГО не делает!

Кто был в Судаке, наверняка видели, что город гудит, как торговая лавка. Люди зарабатывают, а бюджет пополняется! А мы все надеемся на полудохлую металлургию и судостроение! Да заставьте хоть всю гору ларьками, постройте на его склонах кафешки и рестораны, торгуйте, привлекайте кошельки, не превращайте вы гору Митридат в «Стену плача», каждому событию, что здесь имело место в разные годы, в разные эпохи, должно найтись место!

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Вы видели проекты реконструкции площадки на Митридате? Это же натуральный погост с плитами торчащими из земли, как надгробия! Историю, экзотику туда нужно привносить и думать о будущем! Мне абсолютно фиолетово, кто торгует в этих палатках и кто там сколько зарабатывает (хотя тоже есть претензии, они продают сувениры с моими фотками без разрешения автора) но и это я им прощаю. Потому как они делают большое дело, рекламируя город и пропагандируя историю края!

Уберем эти палатки с Митридата куда нибудь в закоулки, кто выиграет от этого? Пора уже хоть что-то делать с определением стратегии развития города! На чем город будет идти дальше? На колхозном рынке, умирающих заводах или может стоит подумать о перспективе раскрутки его, как «Третьего Рима» стоящего, как и Рим на холмах?

Автор фото и текста — Валентин Коваленко

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