Каким профессиям обучают керченских заключенных?

Для подготовки осужденных к дальнейшей жизни вне исправительной колонии, руководством учреждения создаются условия для приобретения заключенными полезных рабочих специальностей. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.
Сегодня на базе керченской исправительной колонии №2 функционирует филиал профучреждения №233 ФСИН России. Следовательно, у лиц, находящихся на исправлении, есть возможность получить следующие профессии: слесарь-сантехник, термоотделочник швейных изделий, повар, кухонный рабочий, комплектовщик материалов, кроя и изделий, швея, раскройщик, электрогазосварщик.
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Приоритетным стало швейное производство, переработка полиэтиленовой пленки и изготовление металлоизделий.
Своей деятельностью, осужденные не только приобретают полезные навыки и знания, но и помогают экологии в регионе. Ведь переработка 20 тонн пленки в месяц значительно сокращает количество отходов.
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