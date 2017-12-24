Календарь выходных и праздничных дней в 2018 году

В 2018 году россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных дней.

В РФ нерабочие праздничные дни установлены в статье 112 Трудового кодекса. Производственный календарь 2018 был подготовлен специалистами КонсультантПлюс.

Итак, новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января (да, да, всеми нелюбимый понедельник будет выходным, ведь 7 января – Рождество Христово). Но уже 9 января все вернутся на свои рабочие места.

В феврале Россия отдыхать будет 23 числа в День защитника Отечества (мужчины, потом не говорите, что мы вам ничего не дарили). А с учетом того, что 23 февраля выпадает на пятницу, то получается целых 3 выходных дня: 23.02 – 25.02.

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Женщинам повезло немного больше: выходных в связи с празднованием Международного женского дня будет целых 4 (с 8 по 11 марта). Все дело в перенесенном с 6 января на 9 марта выходном.

В апреле-мае получится отдохнуть с 29.04 по 2.05 в связи с Праздником весны и Труда. Ну и, конечно же, неизменным выходным остается 9 мая – День Победы.

В июня выходным будет День России – 12 число, а вместе с ним 10 и 11. Зато предыдущая суббота будет рабочей.

Остаток лета и первые два месяца осени пройдут в рабочем режиме, и только в связи с Днем народного единства будем отдыхать 3 дня: 3.11-5.11.

Новогодние каникулы в 2018 также начнутся раньше, и 31 декабря (в понедельник) на работу выходить не придется.

Кроме того, дополнительно нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные праздники.



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