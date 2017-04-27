«Камелот» приглашает детей на спортивную вечеринку

Керченских детей приглашают на весёлый спортивный праздник для детей. Ваши дети смогут не только с пользой провести время, но и отлично повеселится.
30 апреля, в воскресенье, в диско-холе «Камелот» состоится спортивный праздник для детей.
Спортивная вечеринка – отличный способ дать детям возможность выплеснуть накопившуюся энергию шумно, весело и с пользой!
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Деткам можно будет громко кричать, быстро бегать, прыгать и вовсе не ограничивать себя в проявлении эмоций.
Это отличный для вашего чада, чтобы способ провести выходной. Он запомнится ему надолго!
Количество мест ограничено.
Стоимость участия — 250 руб. с ребёнка.
Дресс-код: спортивный костюм
Записаться можно по телефону: +79788338100
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