«Камелот» приглашает детей на спортивную вечеринку

Керченских детей приглашают на весёлый спортивный праздник для детей. Ваши дети смогут не только с пользой провести время, но и отлично повеселится.

30 апреля, в воскресенье, в диско-холе «Камелот» состоится спортивный праздник для детей.

Спортивная вечеринка – отличный способ дать детям возможность выплеснуть накопившуюся энергию шумно, весело и с пользой!

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Деткам можно будет громко кричать, быстро бегать, прыгать и вовсе не ограничивать себя в проявлении эмоций.

Это отличный для вашего чада, чтобы способ провести выходной. Он запомнится ему надолго!

Количество мест ограничено.

Стоимость участия — 250 руб. с ребёнка.

Дресс-код: спортивный костюм

Записаться можно по телефону: +79788338100

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