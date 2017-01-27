29 января в 12:00 приглашаем Вас и Ваших замечательных детей на вкусный праздник в «Камелоте» — ДЕНЬ МОЛОКА. У наших маленьких гостей будет возможность стать настоящими скульпторами! Также узнают, кто такая банановая корова и как её готовят наши бармены. А после — дегустация!

До встречи с хозяйкой нашей фермы Натальей Пушиной, Буренкой и котом Матроскиным!

Быть здоровым так легко — пейте чаще молоко!

Цена билета — 200 руб.

Записывайтесь заранее, количество мест ограничено.

DH КАМЕЛОТ

ул. Свердлова 5

вход с Набережной

+79788338100

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