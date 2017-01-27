29 января в 12:00 приглашаем Вас и Ваших замечательных детей на вкусный праздник в «Камелоте» — ДЕНЬ МОЛОКА. У наших маленьких гостей будет возможность стать настоящими скульпторами! Также узнают, кто такая банановая корова и как её готовят наши бармены. А после — дегустация!
До встречи с хозяйкой нашей фермы Натальей Пушиной, Буренкой и котом Матроскиным!
Быть здоровым так легко — пейте чаще молоко!
Цена билета — 200 руб.
Записывайтесь заранее, количество мест ограничено.
DH КАМЕЛОТ
ул. Свердлова 5
вход с Набережной
+79788338100