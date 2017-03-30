«Камелот» раскачает Керчь концертом «Многоточие»

До события, которого с нетерпением ждут многие жители Керчи осталось два дня. Действительно, таким нас балуют редко. В наш город, а если быть более точными, в бар-ресторан «Камелот» приезжает известнейшая рэп-группа Многоточие. Треки этих исполнителей знакомы многим керчанам с детства. Вместе с легендарной группой выступят White Hot Ice и Стая fam.

Со сцены прозвучат любимые многими треки, такие как: Жизнь и Свобода, Растаман, Щемит в душе тоска, Зачем я нужен тебе, Откровения, Белыми листьями, Что стоит, Вован Кожемякин, В моих глазах, Время России, Кукушка и другие.

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Бар-ресторан «Камелот», пожалуй, единственное заведение в нашем городе, которое способствует культурному развитию керчан, регулярно приглашая в гости известных исполнителей, мастеров слова и музыкантов.

Итак! 1 апреля! Вечер! ул. Свердлова, 5, Набережная! «Камелот»! Многоточие, White Hot Ice и Стая fam! Не пропустите!

Билеты можно приобрести в Диско Холл «Камелот», забронировать столик можно по телефону +79788338100



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