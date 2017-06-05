Канализация загрязняет Керченский пролив (фото)

От керчан в русскую общину Крыму поступила жалоба на порыв канализационной трубы и утечке канализационных стоков в море в районе психоневрологического интерната по ул. Колхозная. Данная ситуация вызывает опасение не только у местных жителей, но и угрожает экологии на участке.

Как рассказали местные жители, проблемы с трубами, как канализационными, так и водопроводными в этом районе остаются уже длительное время. В одной из глубоких луж керчане даже организовали мойку машин. Но важно заметить, что утечка воды ложится на плечи плательщиков коммунальных услуг.

Несколько дальше этого участка вполне комфортно себя ощущает лужа из канализационных отходов. Она периодически подсыхает, иногда разрастается до размеров небольшого пруда, но никогда не исчезает вот уже в течение нескольких лет.

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Как оказалось, ремонт трубы не происходит по причине того, что проблемный участок до сих пор не передан администрацией Керчи Керченскому филиалу ГУП РК «Вода Крыма». Следовательно, он по сей день останется бесхозным.

Так как порыв находится на обрыве вблизи морского берега, все канализационные стоки постоянно стекают в море. В результате этого вдоль берега образовалась чёрная полоса из грязи и отходов.

А ведь этот участок достаточно живописный и с берега открывается вид на строительство Керченского моста. Жители соседних домов часто спускаются купаться именно на этот пляж. Важно отметить, что вблизи происходит строительство домов для сотрудников завода «Залив», которые, скорее всего, тоже будут тут отдыхать.

Мало того, что керчнам приходится купаться в грязно воде, бездействие керченских властей вскоре может привести и к обширному оползню, который лишит горожан прибрежных участков.

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Руководством керченской организации Русской общины Крыма были направлены письма в природоохранную прокуратуру и госсанэпидслужбу.

И остаётся актуальным вопрос: как долго канализационные стоки будут попадать в море? Редакция KerchINFO.com намерена следить за развитием событий.

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