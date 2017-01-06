Керчанка Людмила Бахарева поделилась эмоциями с поездки в Топловский монастырь. Ее фотографии передают особенную атмосферу предрождественского настроения в храме.

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В преддверии Рождества многим хочется «прикоснутся» к чему-то душевному, чистому и искреннему. Кто-то предпочитает провести религиозные праздники в узком кругу семьи, кто-то отмечает с друзьями, но многие отправляются в храмы.

Постоянная читательница KerchINFO.com прислала нам замечательные фотографии подготовки к празднику Рождения Христа в Топловском монастыре.

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