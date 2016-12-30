Новогодняя погода в Керчи — это не совсем пушистые снежные сугробы, бодрящий морозец, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь лохматые облака. Новогодняя сказка в Керчи, как оказалось, — это грязь, слякоть и лужи.

Накануне ночью ливень вперемешку со снегопадом, сильным ветром и плюсовой температурой стали виновниками того, что сейчас творится за окном.

Следует отметить, что, несмотря на 10 утра, уборка на улицах города соответствующими службами не проводится. Людям приходится, перепрыгивая через грязевые сугробы и лужи, добираться на работу.

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Интересно, будет ли это исправлено? Или же если нет гололёда, то на улицах «коммунальщикам» делать нечего?

Синоптики прогнозируют 30-31 декабря в Керчи температуру +3..+4 днем, +1..+2 ночью, ветер северо-восточный, 25 узлов (13 м/с),переменная облачность.

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