Керчан приглашают пообщаться с замглавы администрации города

В Керчи пройдёт выездной прием граждан. Мероприятие проведет заместитель главы администрации Керчи Николай Зотов. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Завтра, 22 августа, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры КДК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88) пройдёт выездной прием граждан.

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Будет поднята тема транспорта и капитального строительства в городе. Отвечать на вопросы горожан будет заместитель главы администрации города Керчи Николай Зотов.

Прием продлиться с 16:00 до 17:00.

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