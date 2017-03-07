Кастинг на показ Юдашкина вызвал ажиотаж в Керчи

Предстоящий в Керчи показ коллекции от Валентина Юдашкина вызвал среди керченских моделей неподдельный интересе. Очередь из желающих собралась за два часа до начала.

В Керчи состоялся первый кастинг на показ мод коллекции Валентина Юдашкина. По плану кастинги должны были пройти и в других городах, но в связи с большим количеством желающих в Керчи мы нашли достойных претендентов и претенденток для демонстрации коллекции именитого кутюрье и Крымских дизайнеров.

Начало кастинга было запланировано на 17:00, но уже около 15:00 собралась очередь.

«Честно говоря, мы не ожидали такого количества желающих, первые 100 анкет закончились буквально через 15 минут. Модели начинали писать анкеты от руки. И каково было наше удивление, час, два очередь не кончалась», — отмечает руководитель модельного агентства MegaPhotoDay Юлия Павликова.

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Всего в отборе приняли участие 180 моделей. Самой маленькой претендентке было всего 4 года, самой старшей модели — 30 лет.

В составе отборочной комиссии присутствовали: победительница конкурса Красоты «Мисс Туризм Крыма» Эльмаз Шихбаева, Представитель компании «Faberlic» Ирина Воробьева и Руководитель модельной организации «Mega Photo Day» Юлия Павликова.

Напомним, 2 апреля 18.00 в пансионате «Москва — Крым» пройдёт первый показ мод в Крыму от Валентина Юдашкина.



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