Каток в Керчи скоро «заморозят»

В Керчи продолжается строительство ледовой Арены. Уже совсем скоро появится первый каток. В новогодние каникулы керчане смогут покататься на коньках.

Журналисты КерчьИНФО продолжают следить за строительством ледового катка. Сегодня на площадке уже установлены борты, остается только покрасить их. Все необходимые слои ледового поля готовы. Сейчас проверяется система охлаждения. После, будут заливать каток водой.

Рядом с полем находится помещение, где будут размещены гардероб, кассы и прокат коньков. Здесь тоже ведутся строительные работы.

Читайте: В Керчи строят ледовый дворец

Строители отмечают, что есть все шансы закончить работу на этой неделе. Во многом все зависит от тестирования системы охлаждения.

Многие керчане интересуются, где именно будет ледовый каток. КерчьИНФО предлагает подобную карту, где доступно и понятно показан путь к ледовой площадке.

Где находится ледовый каток в Керчи



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

