Каток в Керчи: все плюсы и минусы

В Керчи открылся каток. Журналисты КерчьИНФО побывали на ледовой площадке, как посетители. Эмоции положительные, но есть и минусы.

В прошлые выходные журналисты КерчьИНФО посетили единственный каток в Керчи. О нем ходят обсуждения в социальных сетях. Кто-то отзывается положительно об этом месте активного отдыха, другие указывают на весомы недостатки. Мы решили сделать свой объективный отзыв.

Первое впечатление о катке в Керчи

Внешне новая площадка выглядит недоработанной. И это так и есть. Территория неблагоустроенна, само помещение больше похоже на какую-то времянку. Кругом строительные материалы и инструменты. Работники катка обещают, что к весне натянут купол. За этим последуют и другие перемены, которые пока остаются в секрете.

Прокат коньков

Если у вас есть свои коньки, то вам несказанно повезло. В выходные дни на каток приходит около полутысячи посетителей (общее число за две смены). К такому потоку сотрудники катка были не готовы. В одно окно подходят люди получать коньки и сдавать. Очереди никто не соблюдает, и это понятно – пока ты не сдал обувь идет время проката, за которое нужно платить. Это не удобно. Еще, отдельный момент по поводу проката коньков: помимо денег за прокат, нужно оставить в залог или документы удостоверяющие личность(паспорт, права), либо мобильный телефон (но принимают только смартфоны), либо 1000 рублей за 1 пару.

Нельзя оставить без внимания качество и внешний вид коньков. Все коньки далеко не новые. Посетители, которые уже не впервые становятся на лед отмечают, что во многих расшатано лезвие. Но журналисты КерчьИНФО новички в этом деле. Нам предоставили возможность протестировать хоккейные и фигурные коньки.

Для девушек хоккейная обувь слишком тяжелая и неудобная. С фигурными значительно лучше. В лих легче кататься и комфортнее.

Наболевшей проблемой посетителей стали сильно изношенные шнурки. Они постоянно рвутся. Вы можете поменять обувь, но не факт, что будет свободная пара вашего размера.

Элементарные удобства

На катке предусмотрен био-туалет. Он находится за «зданием». Понятно, что это не очень удобно, но его наличие радует.

В прошлые выходные здесь появился небольшой буфет, в котором можно купить различную выпечку и напитки. Это большой плюс.

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Гардероб и хранение вещей

В основном посетители оставляют личные вещи в помещении без присмотра. Так же обстоят дела и с личной обувью. Но мы рисковать не стали и решили воспользоваться услугами гардероба.

За 5 рублей вы можете оставить свою сумку. Если у вас не окажется с собой пакета для обуви – не беда, еще за 5 рублей можно купить пакет прям у работницы гардероба. Правда, она не отличается особой дружелюбностью или элементарной вежливостью к посетителям.

Но другие сотрудники – полная противоположность. Приветливые люди, всегда идут на контакт с посетителями и спрашивают их мнение. Это тоже большой плюс. К таким людям всегда приятно возвращаться.

Состояние катка

Журналисты КерчьИНФО были на катке уже к середине второй смены. Приблизительно в 8 часов вечера. К этому времени лед уже был в глубоких порезах. Мы спросили у сотрудников как часто снимают верхний слой:

«Вот перед открытием вечерней смены снимали слой. Но большое количество посетителей сказывается на состоянии покрытия. Когда мы установим купол, каток будут чаще выравнимать».

Общее впечатление

Здесь хочется отметить, что на каток допускают людей в нетрезвом состоянии. А это грубейшее нарушение правил и техники безопасности. Кстати, правила поведения на катке размещены в помещении, но они едва заметны. За соблюдением тех самых правил никто не смотрит. Все катаются как и где хотят, у бортиков собираются компании, препятствуют катающимся новичкам. Молодежь играет в салки и сбивает с ног других посетителей.

В целом, мы получили положительные эмоций и удовольствие от самого процесса. Даже если вы новичок, вы все равно сможете получить заряд позитива. Еще, дадим совет: если вы не умеете кататься, обратитесь к ребятам из керченской хоккейной команды «Гриффины». Парни почти каждый вечер бывают на катке. Нам они с радостью показали первые азы езды на коньках, и на протяжении всего веера подходили и интересовались успехами, указывали на ошибки.

И хотя никакие минусы не смогли испортить нашего настроения, на них все же стоит обратить внимание всем сотрудникам новой зоны активного отдыха.

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