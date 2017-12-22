Катя Прокофьева, благодаря голосам керчан, прошла в финал «Синей птицы»

В Керчи появилась своя Синяя птица – её зовут Екатерина Прокофьева. Благодаря активным керчанам, девочка прошла в финал всероссийского телевизионного конкурса.

В воскресенье, 24 декабря Катя Прокофьева выступит в Москве в финальном этапе конкурса вместе с другими полуфиналистами. С показательным номером вместе с Катей будут выступать ещё 8 человек – те, кто преодолел 4-процентный барьер голосов.

Коллектив Детской музыкальной школы №2, где учится Катя ПРОКОФЬЕВА, благодарит всех, кто проголосовал за эту талантливую девочку.

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Педагоги отмечают большую эффективность голосования: после суммирования итогов он-лайн и смс-голосования за финалиста 6-й программы основного конкурса были получены окончательные результаты выбора зрителей.

Увидеть керчанку-финалистку можно будет на экранах телевизора 24 декабря в 17:00 на телеканале «Россия 1».



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