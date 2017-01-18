Сегодня в горсовете состоялась встреча с представителями общественной казачьей организации «Великого войска Донского», сообщает на своей странице в facebook Лариса Щербула.

Стало известно, что казаки планируют осуществлять свою деятельность на всей территории Крыма, но в качестве города дислокации выбрали Керчь. Это уже не первые представители казачества в нашем городе. Городские власти отметили, что открыты для сотрудничества.

Пока это немногочисленная организация, но она планирует расти и развиваться. Казаки примут участие в общественной жизни города. Они будут оказывать посильную помощь в патриотическом воспитании и обеспечении охраны правопорядка.

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На будущее планируется ещё одна встреча с участием всех казачьих организаций города. Она состоится после приезда руководителя отдела по делам казачества Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. Который посетит Керчь после 25 января, как сообщил начальник отдела межнациональных отношений Сергей Ворончихин. На будущей встрече планируется обсудить проблемные вопросы и перспективы развития казачества в городе.

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