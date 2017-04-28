«КаZантип» вернется в Крым?

Крымские власти не против того, чтобы фестивали, схожие по масштабу с «Казантипом», проводились на полуострове. Министерство курортов и туризма Крыма поддержит данный проект, если не будет нарушений законодательства.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил, что Ленинский район – отличная площадка для проведения масштабных мероприятий такого типа. И фестиваль «Казантип» может и должен вернуться в Крым, конечно, без нарушений законов Российской Федерации.

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Кроме того он отметил, что природа района весьма живописна и молодежи будет довольно интересно там отдыхать. А министерство курортов и туризма будет всячески способствовать и помогать в проведении молодежных фестивалей.

Напомним, на проведение фестиваля «Казантип» на территории Крыма был введен запрет, поскольку при проведении не соблюдались санитарные нормы и нормы пожарной безопасности.

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