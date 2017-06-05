Каждый боксер из Керчи отличился на турнире в Темрюкском районе

Воспитанники ДЮСШ №4 представили Керчь на турнире по боксу в Краснодарском Крае, который собрал более 200 спортсменов, завоевав четыре медали.

Боксеры, а именно Артур БАРСКИХ, Александр НЕЧИПАС, Зин-Эддин АБДЕЛЬМУМЕН и Артем БЕЛОУСОВ выступили на III Открытом краевом турнире по боксу на призы МСМК Дмитрия ПИРОГА.

На турнир в станице Голубицкой приехали более двухсот спортсменов Краснодарского Края, Чеченской Республики, Дагестана, Волгоградской области и Республики Крым.

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По результатам соревнований керчане завоевали 1 золотую (Александр НЕЧИПАС), 2 серебряные (Зин-Эддин АБДЕЛЬМУМЕН и Артем БЕЛОУСОВ) и 1 бронзовую (Артур БАРСКИХ) медали.

«Саша НЕЧИПАС показал хорошую техническую и тактическую подготовку и был высоко оценен судейской коллегией за показанный бокс. И в целом все керченские боксеры достойно представили город Керчь на данных соревнования», — подвел итог выступления керчан Президент федерации бокса Керчи Александр ПОЗНЯК.

Федерация бокса Керчи выражает благодарность Президенту федерации бокса Крыма Сергею ВОРОНКОВУ за оказанную помощь в организации поездки на соревнования.

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