Казус на праздник: керчане упали в речку

Майские праздники не щадят самых активных сторонников отдыха «под градусом». В таких случаях часто происходят эпичные ситуации. Об одной из таких редакции KerchINFO.com поведали читатели.

Сегодня, 9 мая, в районе 16:10 в реку Мелек-Чесме, которая протекает возле Центрального рынка Керчи, упал мужчина. Как сообщают очевидцы, он был изрядно пьян.

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Небезразличный керчанин, увидев мужчину в реке, вызвался его спасать. Все бы было хорошо, но и он в итоге упал в реку.

Спасательную «операцию» на фотоаппарат телефона запечатлели прохожие.

Как видим, иногда слишком длительные праздники приводят к весьма нелепым инцидентам. Отдыхайте с с умом, керчане!

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