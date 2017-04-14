Керчь бурно готовится к Пасхе

Керчь уже во всю готовится к главному религиозному празднику года — Пасхе. Несмотря на будний день, на центральном рынке города не протолкнуться. Керчане активно готовятся к празднику, скрупулёзно вычёркивая из списка покупок пункт за пунктом.

Городской рынок, в свою очередь, также может предоставить весьма широкий ассортимент необходимой продукции: пасхи, куличи и тематические сладости на каждом шагу. И ценовая политика и внешнее разнообразие порадуют каждого покупателя.

В среднем, за кулич в 100 грамм придётся отдать 30 рублей, а за полукилограммовую пасху попросят около 140 рублей.

Читайте: Афиша Керчи с 14 по 17 апреля

На яйца также цены разнятся, в среднем — 60 рублей за десяток.

Не обошлось в этом году и без всевозможных украшений и аксессуаров для светлого праздника Пасхи: корзинки, наклейки на яйца, кондитерская стружка и прочее.

Напомним, 17 апреля площади Дома культуры «Корабел» состоится ярмарка в честь Пасхи.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

