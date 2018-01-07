Керчь – древнейший город России: ученые подтвердили, осталось узаконить

Историки и археологи в 2017 году доказали и подтвердили статус Керчи, как самого древнего города России. Теперь этот факт нужно узаконить. На пресс-конференции по итогам 2017 года и планах на 2018 генеральный директор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна УМРИХИНА рассказала сколько времени займет процедура утверждения нового статуса.

Сложный процесс доказательства статуса древнейшего города России значимая и основная часть работы. Но для официального утверждения нужно проделать большую «бумажную» работу.

«Утверждение нового статуса города происходит не так быстро, как, возможно, хочется керчанам – необходимо , помимо прочего, и торжественно отметить это событие. Для подготовки по закону отводится 5 лет», – отмечает Татьяна Викторовна.

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По заключению Ученого совета института археологии РАН впервые опубликована дата основания Керчи в сборнике с материалами конференции «История и археология Боспора».

Гендиректор ВКИКМЗ отметила, что доказательство статуса Керчи стало самым важным событием по итогам работы музея в 2017 году. Остается решить бюрократические вопросы:

«Пантикапей был основан в 610-590 года до н.э. Соответствующая бумага поступила в Восточно-Крымский заповедник и сейчас мы готовим документы в президиум РАН и Правительство России, чтобы эта дата была официально зафиксирована», – сообщила Татьяна УМРИХИНА.

Пока официально древнейшим городом России является дагестанский Дербент. Его возраст – 2002 года.

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