Керчь-Еникальский канал и Крымский мост

Вот-вот на фарватере Керчь-Еникальского канала пройдет уникальная операция по транспортировке и установке на фарвартерные опоры арок Керченского моста. В свете предстоящих событий сайт КерчьИНФО получил пояснения и справку от Службы капитана морского порта Керчь.

«Керчь-Еникальский канал (КЕК) исторически закреплен за морским портом Керчь как подход к нему, поэтому плавание по каналу находится в зоне ответственности капитана морского порта Керчь.

Изменения в структуре судоходства в Азово-Черноморском бассейне носят исключительно конъюнктурный характер и никак не связаны со строительством Крымского моста. Об это свидетельствует статистика судопроходов по Керчь-Еникальскому каналу в/из украинских портов, начиная с 2010 года.

Керченский пролив мелководен, поэтому вдоль него почти на всем его протяжении еще в 19 веке был прорыт Керчь-Еникальский канал (КЕК), состоящий из четырех колен. Ширина канала 120 м, проектная глубина 9,35 м. Последняя реконструкция канала была в 1968-69 годах.

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Возможность прохода по Керчь-Еникальскому каналу обуславливается его гидрологическими особенностями, в том числе лимитирующими участками с физической глубиной до 8 метров. Эти природные особенности остаются неизменными более 100 лет (со времен создания Керчь-Еникальского канала) – вне зависимости от того, по правилам какого государства осуществлялось плавание – Российской империи, СССР, Украины или Российской Федерации.

До 2014 года плавание судов по Керчь-Еникальскому каналу регулировалось соответствующими Правилами плавания, утвержденными приказом Министра транспорта Украины от 09.10.2002 № 721. В соответствии с указанными правилами и на основании паспорта Керчь-Еникальского канала плавание по нему было доступно для судов длиной до 215 м, с осадкой до 8 м. Ширина и высота судна правилами не регламентировалась.

После 2014 года плавание судов по Керчь-Еникальскому каналу осуществляется в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Минтранса России от 21.10.2015 № 313, согласно которым для плавания по Керчь-Еникальскому каналу допускаются суда длиной до 252 метров и осадкой не более 8 метров.

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По Керчь-Еникальскому каналу осуществляется судоходство между Черным и Азовским морями. В Азовском море расположены российские порты – Таганрог, Темрюк, Кавказ, Ейск, Азов, Ростов-на-Дону; и украинские – Мариуполь и Бердянск.

Проход судов в Азовском море до портов Бердянск и Мариуполь после выхода из Керчь-Еникальского канала осуществляется по рекомендованному пути № 87, имеющего глубину на входе 10,8 метров и в конце пути на подходах к портам также около 8 метров. То есть суда с осадкой более 8 метров физически не могут пройти по Керчь-Еникальскому каналу ни в/из портов Бердянск и Мариуполь.

Российские порты на Азовском море – мелководные. Глубина у причалов и подходных каналов не превышает 5 метров. На якорных стоянках в Керченском проливе, в акватории порта Кавказ (южнее Крымского моста), глубины достигают 20 метров (там производится перевалка насыпных и наливных грузов на судах вместимостью 100-150 тысяч тонн).

Украинские порты Мариуполь и Бердянск глубже российских, но и они принимают суда с осадкой не более 8 метров.»

Справка Службы капитана морского порта Керчь

Обязательные постановления по морскому порту Мариуполь, утвержденные приказом «Администрации морских портов Украины» от 7 июня 2016 года № 185:

Пункт 3.5: «Порт принимает суда с осадкой не более 8 метров, длиной до 240 метров. Заход в порт судов длиной более 240 метров, а также погрузка судов осадкой больше, чем указанная (но не более 8,2 метра), согласовывается с капитаном порта» — (перевод с украинского).

Обязательные постановления по морскому порту Бердянск, утвержденные приказом «Администрации морских портов Украины» от 19 июля 2016 года № 254:

Приложение 1: «Порт доступен для судов с осадкой до 7,9 м и при максимальной длине 205 м. В некоторых случаях, с разрешения капитана порта, к причалам 7 и 8 допускается швартовка судов длиной до 220 м» — (перевод с украинского).

Количество судопроходов по КЕК в/из портов Бердянск и Мариуполь ежегодно сокращается, начиная с 2010 года. Так, в 2010 году зафиксировано 5110 судопроходов по КЕК в украинские порты, а в 2013 году – 3762 (сокращение на 27%).

В 2013 году количество судопроходов в/из украинских портов составляло всего 13,3 % от общего количества судов, прошедших по КЕК в/из портов Азовского моря. В 2014 году – 17 %, в 2015 году – 9,4 %, в 2016 году – 11,4 %.

Что касается прохода по КЕК судов длиной более 215 метров, то с 2010 года по данный момент таких прошло в общей сложности 29. Это были единичные лоцманские проводки, требовавшие повышенных мер безопасности. Причем из них 20 судов прошли по КЕК в 2014-2015 годах, то есть уже после того как Российская Федерация ослабила требования по максимально допустимой длине судна (до 2014 года максимально допустимая длина судна при плавании по КЕК составляла 215 метров).

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