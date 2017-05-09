Керчь. Факельное шествие. 8 мая 2017 года

В канун 9-го мая у керчан существует традиция, которая, по значимости, не уступает параду Победы в Москве. Это – факельное шествие, которое начинается из центра города, и заканчивается на вершине горы Митридат.

В этот день новости Керчи сводятся только к рассказу о событиях в городе: керчане выходят с факелами, в память советских солдат, проливших свою кровь в Великой Отечественной войне. Также, в память о героях, погибших в боях за Родину, на вершине горы Митридат проходит театрализованное представление. И 72-я годовщина Победы исключением не стала. Зрителям представили театральную постановку с элементами реконструкции «Не прервется память поколений» на горе Митридат».

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В этой постановке участвовали не только реконструкторы, но и солдаты армии России. Кроме того, оружие и форма участников реконструкции была идентична с обмундированием тех времен.

Завершилось факельное шествие салютом, который давали с кораблей, стоящих в акватории Керчи

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