Керчь глазами читателей (фото)

Родной город — особенный. Несмотря на его размеры, климат и достопримечательности. Город, в котором ты родился и вырос, всегда будет для тебя уникальным.
Ведь он единственный наполнен воспоминаниями о детстве, о дорогих сердцу моментах, о первых трудностях, победах и всем, благодаря чему жизнь кажется непустой.
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Читатель Сергей Барсуков поделился с редакцией лучшими фотоснимками нашей уникальной и вечно красивой Керчи.
Быть может, на них вы сможете узнать важные для вас пейзажи и места.
Больше фото можно найти в альбоме.
Если у вас есть фотографии Керчи, которыми вы хотите поделиться, присылайте в редакции и их обязательно увидят читатели.
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