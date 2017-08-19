Керчь глазами читателей (фото)

Родной город — особенный. Несмотря на его размеры, климат и достопримечательности. Город, в котором ты родился и вырос, всегда будет для тебя уникальным.

Ведь он единственный наполнен воспоминаниями о детстве, о дорогих сердцу моментах, о первых трудностях, победах и всем, благодаря чему жизнь кажется непустой.

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Читатель Сергей Барсуков поделился с редакцией лучшими фотоснимками нашей уникальной и вечно красивой Керчи.

Быть может, на них вы сможете узнать важные для вас пейзажи и места.

Больше фото можно найти в альбоме.

Если у вас есть фотографии Керчи, которыми вы хотите поделиться, присылайте в редакции и их обязательно увидят читатели.

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