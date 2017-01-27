Керчь готова к морозам 

Несмотря на то, что треть зимы уже прошла, горожан ожидает самый морозный месяц этого сезона — февраль. Следовательно, городу нужно предусмотреть все мелочи, которые помогут справиться керчанам с любым капризом природы. Людям без определенного места жительства или волей случая попавших в сложную жизненную ситуацию очень могут пригодиться пункты обогрева.

В Керчи существует три стационарных пункта обогрева — на автовокзале, на железнодорожном вокзале и на паромной переправе. Эти пунктами заведует городская администрация Керчи. Она же принимает решение по открытию этих пунктов, если создалась такая необходимость.

«Стационарные пункты обогрева находятся в подготовленном состоянии и могут быть открыты в любой момент по распоряжению администрации города», — рассказал заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев журналисту KerchINFO.com.

Важно отметить, что в резерве керченского отдела МЧС существуют и мобильные пункты обогрева, которые оборудуются в любой точке города и Керченского полуострова по приказу руководства МСЧ Республики Крым.

Читайте: Крым готовится к гололеду и снегопаду

Следовательно, керчанам, гостям города и социально не защищенным слоям населения не следует боятся морозов, поскольку город готов дать отпор даже настоящей зимней стуже.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

