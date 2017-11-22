Керчь готова ко встрече со снегом: 2 миллиона рублей, 2 единицы техники и пескосоляная смесь

Сегодня в Керчи выпал первый снег. Правда, некоторые горожане его даже не успели заметить – утренний снег за несколько часов растаял. Однако на календаре без восьми дней зима, и самое время поговорить о готовности города к холодам.

Совет министров Крыма на этой неделе поручил МЧС и «Крымавтодору» взять на учёт бульдозеры и экскаваторы, которые находятся в частной собственности. Как сообщил замглавы госкомитета Крыма по строительству и ЖКХ Валерий АКСЁНОВ во многих райцентрах есть строительные организации, имеющие «нужную» рабочую технику: «Сейчас, пожалуй, впервые в Крыму проходит перерегистрация всей снегоуборочной техники, находящейся в частном пользовании, которая может быть применена во время непогоды. Бывают такие погодные условия, что технику не перегонишь за 20-30 километров, поэтому приходится искать что-то поближе. У «Крымавтодора» не хватает техники, чтобы обслужить трассы. Поэтому если будет какая-то ЧС, их задействуют». Замглавы подчеркнул, что за эксплуатацию техники и работу частникам будут платить. Учёт «частной» техники планируют завершить до 1 декабря.

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Как выяснили журналисты КерчьИНФО наш город в данной мере не нуждается. Глава управления ЖКХ по Керчи Вячеслав КАРПОВ, подчеркнула, что бульдозеры и экскаваторы в нашем городе не нужны, они только испортят дороги: ««ЖилсервисКерчь» выиграл конкурс на обслуживание дорог. Это 2 миллиона рублей на уборку и подсыпку дорог. Пескосоляная смесь частично закуплена. Две единицы техники готовы. Есть если что экскаватор. И у КП Аршинцево есть экскаватор, будем привлекать, если потребуется. Но экскаватор он, по сути, не нужен. У нас столько снега не выпадает. Экскаваторы нужны где-нибудь в Ялте, в Сочи, в Ростовской области».

Глава керченского ЖКХ заверил также, что даже если в нашем городе выпадет большое количество снега – коммунальные службы к этому готовы.



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