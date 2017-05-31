Керчь готова принимать туристов

Как сообщил сайту KerchINFO заместитель главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, сейчас фактически все объекты города готовы к курортному сезону.

Так, сейчас осуществляется уборка городских пляжей, а специалисты учреждения «Крым-Спас» обследовали, в частности, Аршинцевскую косу и Старокарантинский пляж.

13 июня будет проведен конкурс на благоустройство предпринимателями пляжных территорий. Таким образом, частникам передадут шесть объектов.

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Помимо этого будут созданы специальные трудовые коллективы, на данный момент из бюджета города уже выделены средства на зарплату работникам, которым предстоит уборка пляжей.

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