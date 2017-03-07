Керчь готовится к 8 Марта (фото)

Керчь в преддверии самого женского праздника года превратилась в цветник. С 6 по 8 марта цветочные магазины и киоски в городе становятся эпицентром событий. Сюда сбегаются все: любящие мужья, заботливые братья и сестры, предусмотрительные родители и все, кто хочет сделать приятно своим родным и близким мамам, бабушкам и женщинам.

Журналисты KerchINFO.com решили поинтересоваться, какие цветы самые «ходовые» в этот праздник весны и женственности. Как оказалось, по прежнему классикой 8 Марта остается тюльпан. Они представлены в самых разных цветовых вариантах, поэтому, кто хочет выделится, может составить весьма неординарный букет.

«Да, самыми популярными остаются тюльпаны, геоцинты и, конечно же, розы», — рассказывает продавец цветочной лавки Валентина.

Ценовая политика также весьма разнообразна:

тюльпаны от 50 до 80 рублей/штука

розы от 100 рубле/штука

геоцинты 150 рублей/букет

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Несмотря на то, что рынок в полном объеме начинает функционировать после 8:00 утра, цветы можно найти уже с 7:00. Праздник сегодня и для местных «стихийщиков»: вёдрами с букетами цветов заполнен мост возле Центрального рынка и обочины тротуаров в районе центрального пешеходного перехода.

Не обошлось и без продажи, запрещенных и занесенных в Красную книгу Крыма, подснежников.

Отметим, что приятно наблюдать, как, казалось бы обычное начало буднего дня, благодаря 8 Марта превращается в суетливое и оживленное предпраздничное утро. А вы не забыли подготовить подарки для своих дам?



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