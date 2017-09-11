Керчь готовится к десятимилионному потоку туристов

В городской администрации подвели итоги рабочей встречи по созданию туристического кластера «Пляжный город». Развитие рекреационных зон Керчи застоялось, однако глава городской администрации Сергей БОРОЗДИН видит в этом плюсы.

Появилось много новых площадок для отдыха керчан и гостей, и сейчас город стоит у истоков нового, современного туризма. После того, как по Керченскому мосту заработает движение, поток туристов значительно повысится.

Если сейчас, в год, город в среднем посещают 6-7 миллионов, то к 2019 году глава администрации прогнозирует рост до 10 миллионов туристов. Город, по его словам, изменится до неузнаваемости в плане инфраструктуры, но станет узнаваемым среди городов-курортов (сейчас идёт активное брендирование Керчи).

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В стратегии развития Керчи до 2030 года есть раздел «рекреация». В рамках проекта «Пляжный город» администрация, совместно с городским Общественным советом и представителями Высшей школы экономики (г. Москва) разработала план по улучшению зон отдыха в Керчи.

Сергей БОРОЗДИН рассказал, что в этом году разрабатывается проект по водоподаче и водоотведению в курортном посёлке Героевское, в 2018 году эти объекты планируется построить и запустить, а также снабдить посёлок газом.

На Аршинцевской косе (ещё одном большом рекреационном кластере) в этом году проведут расчётные проектные работы по восстановлению дорожного покрытия. На следующий год запланированы проектные работы по водо- и газоснабжению. К началу 2019 года планируют всё смонтировать, построить линейные объекты и заняться поиском инвесторов.

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