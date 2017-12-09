Керчь готовится к Новому году

Несмотря на обманчивость погоды, числа на календаре свидетельствуют о том, что праздник Нового года уже совсем близко. А это значит, что пора покупать подарки, объедаться мандаринами и устанавливать елку.



Работы по установке зеленой красавицы в Керчи проходят сразу в нескольких районах города.

Металлическое основание для елки уже возвышается в Аршинцево, на площади перед ДК «Корабел». Здесь можно увидеть и первые елочные ветки, которыми рабочие уже успели украсить основание главной героини праздника Нового года.

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Еще одна, самая главная елка Керчи, совсем скоро появится на главной площади в центре города. Верхушка зеленой красавицы уже полностью состоит из веток.

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